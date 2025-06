Sport, musica e sapori per un ricco inizio di estate. Tanti gli eventi in arrivo nei prossimi giorni a Torrita di Siena. Si parte con "Fermento: Birra e Formaggio", prima edizione dedicata alle produzioni locali di due eccellenze note ai buongustai. L’appuntamento è nel centro storico torritese sabato (dalle 17) e domenica per un evento organizzato dalla Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese, Torrita di Siena Living e Comune di Torrita. Saranno presenti stand di birra e formaggi, in arrivo dalla Valdichiana alla Valdorcia fino al grossetano. Per l’occasione, solamente nella serata di sabato, saranno protagoniste anche due contrade del Palio dei Somari, e quindi Cavone e Porta Nova che proporranno, rispettivamente, pici al ragù e all’aglione e panelle con i salumi nelle rispettive taverne. La sera sarà animata dalla musica dal vivo. Domenica alle ore 18 in Piazza Matteotti, la degustazione guidata (su prenotazione) con Onaf - Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggio e l’esperto di birre Francesco Ranzani. La prossima settimana a Torrita ci sarà poi l’attesa inaugurazione dello stadio di rugby (19 giugno ore 18.30) con la Molon Labe che da giovedì a domenica farà festa con concerti e stand gastronomico. Dal 22 al 29 giugno il ritorno di "Refenero d’Estate", il 25 la "Torrita by Night", appuntamento ormai classico per i podisti. E, sempre nel paese della Valdichiana, dal 26 al 28 giugno il Torrita Blues con i grandi artisti italiani e internazionali.

Luca Stefanucci