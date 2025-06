Agna, lavori agli argini. Ma chiude il centro Alia

A Montemurlo non si fermano gli interventi per la messa in sicurezza idraulica del torrente Agna attraverso il rinforzo degli argini. Dopo aver concluso i lavori lungo la via Scarpettini in corrispondenza del Vivaio Innocenti e Mangoni, ora i cantieri, promossi dal Genio Civile, si spostano verso via Puccini sulla sponda sinistra del corso d’acqua. Per consentire l’esecuzione del ringrosso arginale, sarà necessario far passare i camion di rifornimento dei materiali terrosi attraverso l’area di proprietà del Comune, di via Puccini 145 ad Oste, dove si trova il Centro di raccolta di Alia. Per questo motivo, con una specifica ordinanza, il sindaco Simone Calamai, ha deciso la chiusura del Centro di raccolta fino al 10 giugno compreso. Si tratta del completamento dell’intervento di somma urgenza, attivato a seguito degli eventi meteorologici che si sono verificati tra il 14 e 15 marzo scorsi, che hanno causato danneggiamenti alle opere di difesa idraulica. "Si tratta di lavori molto importanti per il miglioramento della sicurezza idraulica e la tenuta degli argini del torrente Agna. Il Genio civile ora provvederà con un nuovo intervento di rinforzo nel tratto di argine che si trova proprio accanto all’Ecocentro di via Puccini - spiega il sindaco -. Il Genio civile provvederà a completare le lavorazioni per migliorare la sicurezza idraulica del torrente. Ci dispiace per gli eventuali disagi". L’Ecocentro di via Puccini, dunque, sarà chiuso al pubblico fino al 10 giugno, contestualmente fino all’8 giugno, anche il Punto Alia sarà chiuso al pubblico. Lo sportello sarà nuovamente attivo dal 12 giugno.