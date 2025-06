L’avvocato:: "Accuse assurde. Mi sono battuto per le donne"

Nella vicenda di Denisa si era inserita anche la figura di un avvocato, Marco Crocitta, amico della mamma Maria Cristina Paun. Con lei sarebbe entrato in contatto per consigliarla su come agire per ritrovare la figlia. Questa conversazione con l’ avvocato è stata però omessa dalla madre agli inquirenti pratesi, che per questo l’hanno iscritta nel registro degli indagati per false informazioni al pm. Anche l’avvocato è stato iscritto, con l’accusa però di sequestro di persona. Nelle scorse ore Crocitta ha affidato il dispiacere per la terribile fine di Denisa a un lungo post alla sua pagina Facebook: "Non ti ho mai conosciuto in questa vita e sono davvero molto dispiaciuto per questo, Maria Denisa.️ Ho tutelato le donne in ogni sede, restituendo loro il sorriso anche nei momenti più bui, prestando conforto e riservando loro le migliori attenzioni. Ho perso il sonno per vincere ogni genere di processo, assicurando 24 risarcimenti alle donne vittime di violenza dal 2020 a oggi con regolare costituzione di parte civile e percorsi processuali mirati, anche con l’ausilio dell’associazione Aps Cuore Tts, di cui sono socio fondatore. Ho speso la mia vita per questo e proseguirò lungo il cammino nel tuo ricordo", scrive Crocitta. "Non avrei mai pensato in vita mia di dovermi confrontare con un’accusa così infamante per aver accolto il pianto di un’amica: sequestro di persona a danno di una donna mai vista né conosciuta". In più interviste Crocitta ha detto infatti di avere un’amicizia solida con la mamma della ragazza, ma di non conoscere invece Denisa.