Top Ct Etruria over 55 e Tc Prato ladies 60

Due formazioni senior pratesi sono in lizza per il titolo italiano. Si tratta del Ct Etruria over 55 e del Tc Prato ladies 60. Ed una terza squadra ha mancato per poco l’obiettivo: è l’over 60 del Ct Etruria che è stata superata ai quarti dal Tc Parioli e non potrà disputare la final four. Lo farà invece la squadra over 55 dello stesso circolo, che si è qualificata battendo 2-0 lo Sporting Club di Villa d’Adda a Bergamo. Ora dunque il girone finale che si svolgerà dal 13 al 15 giugno proprio in casa, a Prato sui campi dello stesso Ct Etruria dove a contendersi il titolo italiano saranno l’Appia Country di Roma, il Circolo Tennis Mario Stasi di Lecce, il Match Ball Firenze e appunto il Ct Etruria. La squadra Over 55 vedrà in campo Mauro Gerbi, Roberto Fissi, Massimiliano Di Vita, il capitano Francesco Cusumano, Marco Filippeschi e Cristiano Carcani. A Villa d’Adda, nei quarti, nel primo singolare Marco Filippeschi ha superato 6-4 7-6 il bergamasco Norberto Pezzotta, nel secondo Mauro Gerbi ha avuto la meglio 6-4 6-3 su Stefano Bee. "Per noi essere presenti alla final four che giochiamo in casa era fondamentale - spiega il presidente del Ct Etruria Marco D’Alò - è un evento che dura tre giorni con sfide tra tutte le protagoniste. Cercheremo di riportare il titolo a Prato". A livello femminile sono le vice campionesse mondiali Ladies 60 Francesca Ciardi, Giovanna Tortorella e Giulia Collodel a disputare la final four che si svolgerà dal 13 al 15 giugno al Tennis Roma. Il team del Tc Prato cercherà di vincere l’ennesimo titolo tricolore contro il Tennis Roma, Nomentano e Appia Country. "In Florida siamo giunte seconde dietro agli Stati Uniti - spiega Francesca Ciardi – ma ora ci concentriamo sulla final four che quest’anno sarà al Tennis Roma e avremo come avversarie tre squadre romane. La nostra squadra è ben amalgamata e cercheremo di confermare il risultato dello scorso anno". Massimiliano Martini