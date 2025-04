Persona a piedi sui binari, treni in ritardo e disagi alla circolazione ferroviaria

Empoli, 19 aprile 2025 – Mattinata di disagi per chi viaggia in treno. A causa di una persona non identificata a piedi sui binari, il traffico ferroviario intorno allo snodo di Empoli ha subito pesanti ritardi. L’individuo è stato avvistato dal macchinista di un treno tra le stazioni di Empoli e Ponte a Elsa, lungo la tratta per Siena.

Immediatamente è scattato l’allarme e come da prassi la circolazione è stata fermata per un lungo periodo di tempo. La situazione è tornata alla normalità dopo qualche ora, ma il traffico ferroviario ne ha inevitabilmente risentito. Molti treni sono stati cancellati, mentre altri hanno accumulato pesanti ritardi, con carrozze piene di gente e problemi di sovraffollamento. I disagi hanno interessato sia la tratta Siena-Empoli-Firenze che la Firenze-Pisa.