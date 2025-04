Rebus casse di espansione: "Un progetto finito nel nulla"

Due casse di espansione, una speranza concreta per ridurre il rischio alluvionale a Empoli, giacciono incompiute nella località di Fibbiana, tra i territori comunali di Capraia e Limite e Montelupo Fiorentino. "Progettate per contenere fino a 4,45 milioni di metri cubi d’acqua, le opere rappresentano, secondo gli esperti, l’intervento più efficace lungo l’Arno per proteggere l’area empolese dalle esondazioni – fanno il punto i dirigenti di Forza Italia, Nicola Nascosti e Daniele Bagnai –. Eppure, a 14 anni dall’avvio dell’iter, i lavori sono fermi e l’opera resta incompiuta. Era il marzo 2015 quando la Regione Toscana firmò il contratto d’appalto da 11,5 milioni di euro, con la promessa di consegnare i lavori entro 30 mesi. “L’Arno non farà più paura”, si disse allora. Una dichiarazione rimasta solo sulla carta".

Poi una lunga serie di cavilli burocratici, in primis lo stallo nella Conferenza dei servizi tra i comuni di Empoli e Montelupo per questioni legate al reticolo idraulico minore. Nel 2019, per sbloccare la situazione, la Regione nominò un commissario straordinario. "Ma neanche questa mossa portò ai risultati sperati – continuano da FI –. Il colpo di scena arrivò il 4 luglio 2023: la Città Metropolitana di Firenze, guidata dal sindaco Dario Nardella, subentrò nella competenza diretta sull’opera, giudicando fallimentare la gestione regionale. Nonostante il passaggio di consegne, però, ad oggi i lavori non registrano alcun avanzamento significativo. Eppure i fondi sono da sempre disponibili e interamente stanziati. Sorge allora una domanda legittima: perché, nella sua recente visita a Empoli, il nuovo sindaco di Firenze, Sara Funaro, non ha fatto alcun riferimento a questa fondamentale infrastruttura? In molti, tra cittadini e forze politiche locali, si chiedono se la sua realizzazione avrebbe potuto evitare gli allagamenti che hanno colpito alcune zone della città".

Per Forza Italia è tempo di risposte: "Dopo anni di promesse, commissariamenti inefficaci e rinvii, serve una decisione chiara per poter garantire sicurezza idraulica e non possono continuare a vivere sotto la minaccia delle piene".