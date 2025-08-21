Ospedale S.Verdiana. Cantiere del Pnrr. Chiusura entro l’anno

Il presidio ospedaliero del Santa Verdiana, con un investimento di 16 milioni di euro, dovrà essere ultimato nel suo complesso entro la fine della legislatura (maggio 2029). Ed entro la fine di quest’anno, è prevista la chiusura dei lavori del blocco finanziato dal Pnrr (ossia quello delle cure intermedie) oltre alle lavorazioni sul blocco dedicato alla cura dei disturbi alimentari. Questo è quanto emerge dal Documento Unico di Programmazione 2026-2028, su un tema più volte argomento di discussione in consiglio comunale, anche a seguito delle interrogazioni presentate dalla Lega.

"L’amministrazione, anche grazie alla SdS, ha avviato un dialogo con la struttura tecnica della ASL e con Regione Toscana per verificare il rispetto degli impegni assunti verso la Città in ordine a finanziamenti, tempistiche e servizi da garantire al territorio. I servizi che dovranno prendere posto al suo interno, le cure intermedie, l’hospice e il centro per i disturbi alimentari, dovranno poter contare su una serie di servizi di livello intermedio che possano garantire un’offerta strutturata e di carattere ospedaliero – si legge nel documento - adeguato spazio e valorizzazione dovrà essere dato anche al centro trasfusionale che, grazie alle associazioni del territorio, svolge un ruolo cardine all’interno di ASL, e al punto di primo soccorso".

In tal senso, in questo 2025 la giunta ha fatto sapere di aver "affiancato le associazioni per avere un maggiore dialogo con la Regione sulle procedure di accreditamento e riconoscimento della centralità del presidio" e che entro l’anno si svolgeranno ulteriori riunioni con la direzione dei lavori per monitorare l’andamento del cantiere. In una delle scorse sedute consiliari, era stato indicato marzo 2026 come termine per l’accreditamento del Santa Verdiana come ospedale di comunità. E l’obiettivo ultimo resta proprio, come spiegato nel Dup, "il riconoscimento di ruolo di ospedale di continuità per il Santa Verdiana con passaggio da 12 posti letto a 24", a seguito dell’apertura già avvenuta di un tavolo di lavoro con la Regione Toscana.