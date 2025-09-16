Notte da record al San Giuseppe di Empoli: sette bebè in sole dodici ore

Empoli, 16 settembre 2025 – Dai volti sorridenti immortalati nella foto di gruppo traspare tutta la gioia di mamme, papà, medici e personale sanitario: sette bambini venuti alla luce nella stessa notte sono un evento raro, diventato unico grazie allo sforzo, alla dedizione e al coordinamento del personale dell’ospedale San Giuseppe di Empoli.

La notte record ha visto i reparti di Ginecologia e Ostetricia, diretto da Massimo Gabbanini, e di Pediatria e Neonatologia, diretto da Roberto Bernardini, impegnati senza sosta dalle 20 di sera alle 8 del mattino. Tutti i sette parti sono stati naturali e hanno richiesto concentrazione, prontezza e grande professionalità da parte di medici, ostetriche e operatori socio-sanitari.

L’elemento eccezionale è stato che tutta la notte ha visto la stessa équipe all’opera. Un turno intero, un’immersione totale nel lavoro, senza spazio alla stanchezza, con lucidità costante per garantire la sicurezza di mamme e neonati. Solo con l’ultimo parto, intorno alle 8 del mattino, l’équipe ha potuto finalmente terminare il turno e tirare un sospiro di sollievo. Prima del cambio di guardia, tutti – mamme, papà e personale sanitario – hanno giustamente trovato il tempo di scattare una foto insieme.

L’evento straordinario risale appena alla scorsa settimana. Tutti i bimbi e le mamme sono stati dimessi e stanno bene a casa, con le famiglie che ora possono godersi la gioia dei nuovi arrivi.