Empoli, vigili in lutto: è morto Daniele Faleburle. Una colonna della polizia municipale

Empoli, 24 settembre 2025 - Una notizia triste e inaspettata ha colpito la comunità empolese. All'età di 71 anni è scomparso Daniele Faleburle. L'ex sovrintendente della Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa era andato in pensione il 30 giugno 2018, dopo 42 anni, 10 mesi e 11 giorni di servizio. Precedentemente aveva lavorato, per 5 anni, nel settore privato, e il 1° settembre 1981 era entrato a far parte del corpo dei vigili urbani del Comune di Empoli del quale, fino al 1° gennaio 2018, è stato dipendente e ufficiale.

Negli ultimi anni di carriera era stato il responsabile dell’ufficio incidenti nella nuova riorganizzazione legata all’Unione, ma nel suo passato ha ricoperto vari incarichi in tutti i settori occupandosi delle ordinanze per la viabilità, del Gruppo Operativo Sicurezza coordinando la gestione del personale della PM attorno allo stadio ‘Castellani’ in occasione della partite dell’Empoli in Serie A e per gli altri grandi eventi che ha ospitato la città. Ha coordinato anche il Nucleo Polizia Stradale. Ha vissuto tutti i vari passaggi amministrativi che hanno caratterizzato la Polizia Municipale in questi anni, impegnandosi anche a livello sindacale per i colleghi.

Fiorentino di nascita ma con il cuore a Empoli e un grande attaccamento alla città, Faleburle era figura conosciutissima e punto di riferimento per tantissimi colleghi. Numerosi i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore, tra cui quello del sindaco Alessio Mantellassi. "Tutti lo ricordano come un uomo al servizio del corpo e della comunità con spirito costruttivo e passione. Grazie Daniele per il tuo servizio. Un abbraccio grande alla famiglia e al nostro comando di Polizia Municipale".