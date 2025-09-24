La lezione agli autocrati

La lezione agli autocrati
Empoli, vigili in lutto: è morto Daniele Faleburle. Una colonna della polizia municipale

L'ex sovrintendente della Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa era andato in pensione il 30 giugno 2018, dopo 42 anni, 10 mesi e 11 giorni di servizio

Daniele Faleburle

Daniele Faleburle

Empoli, 24 settembre 2025 - Una notizia triste e inaspettata ha colpito la comunità empolese. All'età di 71 anni è scomparso Daniele Faleburle. L'ex sovrintendente della Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa era andato in pensione il 30 giugno 2018, dopo 42 anni, 10 mesi e 11 giorni di servizio. Precedentemente aveva lavorato, per 5 anni, nel settore privato, e il 1° settembre 1981 era entrato a far parte del corpo dei vigili urbani del Comune di Empoli del quale, fino al 1° gennaio 2018, è stato dipendente e ufficiale.

Negli ultimi anni di carriera era stato il responsabile dell’ufficio incidenti nella nuova riorganizzazione legata all’Unione, ma nel suo passato ha ricoperto vari incarichi in tutti i settori occupandosi delle ordinanze per la viabilità, del Gruppo Operativo Sicurezza coordinando la gestione del personale della PM attorno allo stadio ‘Castellani’ in occasione della partite dell’Empoli in Serie A e per gli altri grandi eventi che ha ospitato la città. Ha coordinato anche il Nucleo Polizia Stradale. Ha vissuto tutti i vari passaggi amministrativi che hanno caratterizzato la Polizia Municipale in questi anni, impegnandosi anche a livello sindacale per i colleghi.

Fiorentino di nascita ma con il cuore a Empoli e un grande attaccamento alla città, Faleburle era figura conosciutissima e punto di riferimento per tantissimi colleghi. Numerosi i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore, tra cui quello del sindaco Alessio Mantellassi. "Tutti lo ricordano come un uomo al servizio del corpo e della comunità con spirito costruttivo e passione. Grazie Daniele per il tuo servizio. Un abbraccio grande alla famiglia e al nostro comando di Polizia Municipale".

