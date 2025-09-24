Dalla moda all’artigianato. Turn over e new entry. Ora sono 15 i fondi sfitti

Un salotto buono in affanno o un tessuto che sta tentando di reinventarsi? Dipende da come la si vuol leggere. Le insegne storiche che hanno dettato mode e tendenze, accompagnando generazioni di empolesi tra un acquisto e l’altro si contano ormai sulle dita di una mano e quell’idea di commercio fatta di ascolto e vicinanza, oggi è merce rara. La rivoluzione è sotto gli occhi di tutti: serrande che si abbassano accanto a nuovi entusiasmi per chi è appena sbarcato in città.

E poi fondi sfitti in attesa di investitori. Una quindicina, al momento, quelli vuoti nel quadrilatero centrale. Ha fatto rumore di recente, la chiusura di Biba Calzature, che dopo oltre 40 anni in via Fratelli Rosselli ha scelto di congedarsi. Una decisione comunicata con un video social dai titolari che hanno ringraziato e salutato l’affezionata clientela prima della corsa finale agli scaffali, con sconti fino al 70% per liquidazione totale. Ma negli ultimi sei, otto mesi tutto sta cambiando. Tra nuove realtà pronte ad affacciarsi sul mercato empolese, negozi storici che hanno battuto in ritirata per i motivi più disparati e un giro che cambia pelle, il commercio cerca di ritrovare – o ricostruirsi – un’ identità. Il 2 novembre sarà l’ultimo giorno per Sisley, ma accanto a chi saluta, c’è chi resiste e prova a rilanciare e chi lancia idee nuove.

Si contano 175 negozi attivi parte di un tessuto che tra sfide quotidiane, sacrifici e soddisfazioni, continua a cambiare volto. La mappa è in continuo aggiornamento. A fine maggio è arrivata in piazza del Popolo la Parafarmacia Ridolfi, negli ex locali del Conad (Marzi e Fulignati). In piazza della Vittoria è approdato Alma Pokè, andando ad ampliare l’offerta gastronomica e creando nuovi posti di lavoro nonostante le difficoltà del settore. Se al posto del negozio di abbigliamento Dop di via Ridolfi ha trovato spazio il colorato negozio di accessori Kawaii 137, nella stessa via, al civico 121, ha aperto i battenti Vespro Concept Store, boutique di artigianato e design con candele, cartoleria, vasi e lampade.

Dopo un’accurata ristrutturazione è tornato operativo anche Ristori in via del Giglio, Tal dei Tali ha ridimensionato gli spazi pur restando nella stessa strada, con l’ipotesi di un prossimo trasloco proprio in via Ridolfi. In piazza Farinata degli Uberti, Paolettoni Fiori ha raddoppiato con un nuovo locale dedicato al ramo wedding. Passaggio di testimone invece per lo storico Fontanelli, che ha visto il titolare andare in pensione e un giovane imprenditore subentrare alla guida.

Tra traslochi, cambi di gestione e punti interrogativi, la ristorazione asiatica continua a piantare bandierine: in via Paladini ha acceso le luci Ramen Shifu Empoli, mentre ha riaperto l’italianissimo Gola Bistrot in via Santo Stefano, che tra l’altro cerca personale in cucina e sala. Restano ancora da definire i destini di alcuni fondi strategici. È fermo (al momento) l’ex Secco Easy, cocktail e wine bar in piazza della Vittoria, così come resta incerta la sorte del locale che ospitava fino a marzo l’ultima edicola attiva nel centro, dopo la chiusura della storica rivendita Duilio in via Ridolfi a fine 2024. Sempre in piazza della Vittoria, sulle ceneri di Bloom, è spuntato un altro negozio di abbigliamento. Insomma work in progress, mentre il Comune di Empoli ha avviato un progetto inedito dedicato ai fondi sfitti incontrandone i proprietari per una riprogettazione.