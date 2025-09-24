L’ottobre al femminile. Ecco “Donne al centro“. Un mese di eventi: "Fra pace e pari diritti"

L’universo femminile autentico protagonista. Ritorna "Donne al Centro": un mese intero di eventi dedicato alla sensibilizzazione sulle tematiche di genere, organizzato dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Empoli in accordo con la giunta comunale. Gli eventi – viene spiegato – ricadranno su ottobre, mese dedicato da sempre alla prevenzione e alla ricerca scientifica delle malattie femminili, celebrato con iniziative come Ottobre Rosa. Il manifesto rinnovato per questa edizione è a cura dell’artista Camilla Garofalo.

Le novità di questa edizione di "Donne al Centro - Eventi di ogni Genere" sono ben cinque. Veliamoli. Culturale Femminile: il martedì sera l’associazione Il Culturale proietta film dedicati alle tematiche di genere al Cinema Excelsior di via Ridolfi (biglietto 5 euro). Poi c’è "Leggere Libere": i giovedì nelle tre librerie della città (Libreria Rinascita Ubik Empoli, Libri & Persone*, NessunDove) presentazioni e laboratori dedicati ai libri con protagoniste le donne. E avanti con Talk al Centro: per tre venerdì e un lunedì si terranno piccoli convegni dedicati a temi centrali come lavoro, alimentazione, salute, sicurezza e urbanistica, con ospiti illustri.

In campo anche La mostra "Lettere al cielo", che da voce ai bambini e alle bambine di Gaza e che sarà esposta dal 2 ottobre al 26 ottobre nel vicolo di Santo Stefano in centro storico. E infine un weekend di eventi: un intero fine settimana per tutti e tutte con un aperitivo letterario a sostegno del Centro Aiuto Donna Lilith, un concerto al Palazzo delle Esposizioni a cura dell’associazione Il Contrappunto e una passeggiata dalle frazioni al centro per la pace".

L’apertura di "Donne al Centro" è affidata all’inaugurazione al Vicolo Santo Stefano di "Lettere al cielo", una mostra itinerante per dare voce alle bambine e ai bambini di Gaza, con i loro disegni raccolti dall’artista palestinese Maysa Yousef. Si terrà giovedì 2 ottobre alle 17. Il sindaco di Empoli Alessio Mantellassi, commentando la raffica di eventi, ha ringraziato la commissione Pari opportunità per aver messo in campo una manifestazione lunga un mese che tocca tutti i campi della cultura (cinema, arte, letture, talk sulla violenza di genere) e infine propone un cammino per la pace per chiedere che sia fermato lo sterminio in atto a Gaza e in solidarietà a tutte le popolazioni vittime di violenze, genocidi, fame, sete, e privazioni umanitarie. È significativo che questo sia promosso dalla Cpo perché storicamente i movimenti femminili hanno avuto un ruolo cruciale nel promuovere la pace, denunciando come la guerra e i conflitti colpiscono in modo sproporzionato donne, bambini e bambine come è palese in questi tragici mesi a Gaza.

L’assessora alle Pari opportunità Valentina Torrini ha dichiarato che questa manifestazione nasce con l’obiettivo di dare voce al protagonismo femmile e promuovere la parità di genere. Oggi, col dilagare del linguaggio dell’odio, della violenza e della guerra, questo traguardo è ancora più difficile da raggiungere. C’è quindi bisogno, in questa edizione più che mai, di attivare un processo culturale che, toccando tutti i campi della cultura, coinvolga uomini e donne e dia un contributo significativo al cambiamento della nostra società affinché prevalga la condivisione e la pace sulla violenza e sulla guerra.