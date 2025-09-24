Vandalizzato mezzo del ’Dopo di Noi’: "Un episodio che ci addolora"

EMPOLI

Un atto vandalico che ha messo ko uno dei servizi fondamentali offerti dalla Fondazione Dopo di Noi. A denunciare l’accaduto è la stessa Fondazione che riferisce di un grave danneggiamento arrecato al veicolo, un Fiat Doblò, in dotazione alla struttura di Casa Arrighi. Il mezzo era quotidianamente utilizzato per le attività e gli spostamenti dei ragazzi con disabilità ospitati nella struttura. A quanto appreso, degli ignoti hanno tentato il furto dello stesso Fiat Doblò. Per provare a metterlo in moto hanno manomesso la parte elettrica all’interno dell’abitacolo, rendendo di fatto inutilizzabile il mezzo.

Il veicolo, come viene spiegato dalla Fondazione Dopo di Noi, rappresentava uno strumento fondamentale per garantire agli ospiti di Casa Arrighi autonomia, partecipazione sociale e inclusione nelle attività del territorio.

"È un episodio spiacevole che ci addolora profondamente – dichiara il presidente della Fondazione, Pier Luigi Ciari – non soltanto per il danno materiale arrecato, ma soprattutto per le conseguenze che ricadono sui ragazzi e sugli operatori che li accompagnano ogni giorno. La Fondazione – aggiunge il presidente Ciari – continuerà a impegnarsi affinché i percorsi educativi e di vita indipendente non vengano interrotti da questo gesto incivile". La Fondazione fa sapere di aver già provveduto a segnalare l’accaduto alle autorità competenti e confida che le attività possano riprendere al più presto nella loro piena regolarità.

i.p.