Ladri di notte in lavanderia. Via soldi, telefono e un pc

MONTELUPO FIORENTINO

Quella che il titolare della lavanderia “Naturewash“ si appresta a fare sarà la quinta denuncia per furto. "Non ne possiamo più – riferisce esasperato, Valerio Del Duca – Con mia moglie gestiamo due attività, a Empoli e a Montelupo, e continuiamo a subire furti e danneggiamenti". L’ultimo, in ordine di tempo, risale a poco prima dell’alba di ieri. Ad essere presa di mira la lavanderia di Montelupo, in via Caverni. Le telecamere della dell’attività hanno registrato tutto. Nel filmato si notano due persone a volto scoperto che con una specie di piede di porco forzano la piccola finestra del laboratorio/stireria. Uno si cala dentro il locale e si dirige alla cassa.

Nella cassetta ci sono pochi spiccioli. Allora, per incrementare il bottino, afferra un telefono cellulare e il pc portatile, dove per altro sono collegate le macchine di lavoro. Un blitz che dura complessivamente sette minuti. Perché quando viene toccata una delle porte ’allarmate’ scatta il sistema di sicurezza e parte la sirena che fa mettere in fuga i malviventi. Sul posto sono arrivati gli agenti del Corpo dei Vigili Giurati e i carabinieri.

"Ancora una volta – commenta Del Duca – più che il furto in sé sono i danni arrecati che ci preoccupano. Ci vorrà una settimana per rimettere tutto in funzione. Dovremo sistemare la porta e la finestra, ricquistare il registratore di cassa e il pos. Non possiamo andare avanti così". Un anno fa, ignoti avevano tentato di portare via il cambiamonete della lavanderia automatica, sempre dell’attività di Montelupo. "Erano riusciti a sradicarlo quando per fortuna è scattato l’allarme e sul posto sono arrivati i carabinieri. Anche in quell’occasione – ricorda il titolare – abbiamo registrato danni per circa 3mila euro".

Mentre a Montelupo veniva svaligiata la lavanderia Naturewash, a Empoli, in via Volontari della Libertà, nella zona industriale Terrafino, poche ore prima veniva tentato un furto alla sede del corriere SDA. Anche in questo caso due persone, con un attrezzo appuntito, avevano forzato un ingresso laterale per poi introdursi negli uffici. L’allarme che è prontamente scattato ha però mandato in fumo il loro piano. Sul posto si è subito portata una pattuglia dei Vigili Giurati.

Irene Puccioni