Pomeriggio di benessere in ’piazzetta’

EMPOLI Un pomeriggio interamente dedicato al benessere è quello in programma domani, all’interno del calendario di "Piazzetta Live". Un nuovo appuntamento con la rassegna promossa per rigenerare piazza Madonna della Quiete, uno dei luoghi storici nel cuore di Empoli. Si parte dalle 16 alle 20 con il laboratorio "Stretch&Snack - Il benessere parte dal movimento", con i partecipanti che potranno sperimentare una seduta di meditazione e altre attività olistiche grazie ad Auraprana. Sarà presente anche l’Erboristeria Il Cigno che esporrà i suoi prodotti. Alle 18, poi, Giulia Spinelli di Lila Yoga terrà una lezione di yoga con l’accompagnamento musicale di Marcelo Martini e Marica Vitale. Per la lezione è consigliato portare il proprio tappetino. Inoltre, ai presenti sarà offerto un buono merenda spendibile nei negozi aderenti al progetto, che è stato realizzato dalla Cooperativa Cepiss e finanziato dall’Unione Europea, dalla Regione Toscana e dal Comune di Empoli (bando HUGO - Luci accese sulla città) nell’ambito del programma nazionale Coesione Italia 2021-2027. L’evento è a ingresso gratuito. La kermesse si chiuderà poi venerdì 3 ottobre, dalle 16 alle 18, con lo "Swap Party in Piazzetta", uno scambio di vestiti, giocattoli, libri e tanto altro con la partecipazione dell’associazione Lilliput e la Gare du vintage 2.0.