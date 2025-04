La barca del Giubileo arriva a Pescia

Dopo essere stata esposta lo scorso Natale sotto il Colonnato del Bernini in Piazza San Pietro a Roma, su richiesta del Dicastero per l’Evangelizzazione del Vaticano, la Barca del Giubileo (in versione ’pasquale’) è approdata a Pescia: è stata accolta nei giorni scorsi dal parroco don Valerio Mugnaini, dal sindaco pesciatino Franchi Riccardo e dalla Compagnia del Santissimo Crocifisso insieme alle associazioni Città dei Presepi, Terre di Presepi e L’Officina delle Arti (rappresentate rispettivamente dal coordinatore nazionale Fabrizio Mandorlini e Nicola Gentili).

L’opera meccanizzata ideata dal presepista Tommaso Cei (in collaborazione con Giovanni Guidi, Mario Pozzolini, Bruno Scardigli e Sergio Antonini) che omaggia la tradizione canottieristica di Limite sull’Arno trova adesso spazio nella cattedrale di Pescia: simbolicamente ’ancorata’ all’altare, vi rimarrà sino al prossimo 25 maggio.

Dopo le esposizioni a La Verna (presso il santuario francescano) e la capitale, per la barca si apre un nuovo capitolo. E l’ipotesi che mira a farne un’opera itinerante a livello nazionale, per promuovere l’immagine di Capraia e Limite, prende sempre più corpo.

"Siamo soddisfatti dell’accoglienza che ha ricevuto l’opera. Ringraziamo tutti gli enti ed i soggetti coinvolti – ha premesso il vice-sindaco Edoardo Antonini – la Barca ha in generale riscosso apprezzamenti in tutti i luoghi in cui è stata fin qui esposta. Rimarrà a Pescia per circa un mese. Nel frattempo, stiamo pensando alle prossime tappe"