Installato un semaforo in via Roma. Ed è subito polemica senza fine

In via Roma è stato posto in via provvisoria un impianto semaforico che dovrebbe essere spostato di una decina di metri non appena il cantiere in corso sarà completato. Un semaforo che è tuttavia già diventato motivo di scontro politico, con le forze d’opposizione che si sono dette già contrarie. "Il semaforo posto in via Roma, posizionato provvisoriamente per consentire lo scambio con i veicoli che provengono da Certaldo Alto – ha commentato Pardo Cellini, consigliere comunale di Più Certaldo - costituisce un dissuasore per l’ingresso in centro con grave pregiudizio per tutte le attività".

Se Più Certaldo ha posto l’accento sul commercio, la Lega ha espresso invece perplessità sul traffico. "Un intervento che appesantisce il flusso automobilistico – ha detto Eliseo Palazzo, esponente del Carroccio ed ex-consigliere comunale - e secondo quanto emerso da osservazioni con i cittadini, l’installazione semaforica lungo questa arteria potrebbe provocare un aumento significativo della congestione del traffico. Le code in entrata e uscita dal centro storico di Certaldo non solo rallenterebbero la mobilità urbana, ma aggraverebbero i livelli di inquinamento atmosferico e acustico. E potrebbe esserci la possibilità concreta di dover restituire in tutto o in parte i fondi ottenuti tramite il PNRR, qualora l’intervento fosse giudicato incompatibile con gli obiettivi di sostenibilità ambientale e miglioramento della qualità della vita urbana".

Ipotesi, quest’ultima, che la giunta Campatelli ha respinto. Il cantiere del nuovo centro urbano sta peraltro proseguendo e l’obiettivo resta quello di inaugurarlo il prossimo 3 luglio, in occasione della festa patronale. "Noi pensiamo che il provvedimento disposto per via Roma rappresenti al contrario un importante apporto al miglioramento della vita urbana – ha replicato il sindaco Giovanni Campatelli – anche per chi viene da Certaldo Alto: chi esce ad esempio da via del Castello potrà adesso uscire percorrendo via Roma ’in senso contrario’ e anche in virtù di ciò serviva necessariamente un semaforo".