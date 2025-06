Ladro devasta lavanderia a gettoni: "Danni alle macchine e alle pareti"

Le immagini delle telecamere lo riprendono nitidamente. Mostrano tutto. Il soggetto e l’azione devastatrice che ha messo in atto. È successo sabato sera, intono alle 20.45, alla lavanderia a gettoni Il lavatoio in via Bonaparte a Fucecchio. "Ha spaccato una lavatrice, danneggiato asciugartici e poi ha sfondato anche una paretina di cartongesso per entrare nel retro – dice il titolare del negozio, Roberto Mungai –. Ha seminato danni, senza rubare alcunché. Perché da rubare non c’era niente". È stata la vigilanza, in fase di chiusura, ad avvertire il titolare di quello che era successo: tanti danni, oltre 3mila euro. I ladri, o i malviventi, non si facevano vivi nell’esercizio da sei anni. All’epoca le macchine venivano messe in funzione dalle monete e in un anno si susseguirono ben sei colpi.

"Così scegliemmo di fare la riconversione – aggiunge l’imprenditore – mettendo tutto a gettoni. Onestamente, da quel momento, non era più accaduto alcunché. Fino all’altra sera. Si tratta di un soggetto, verosimilmente straniero. Una di quelle persone che se trovano qualcuno o vedono arrivare qualcuno, scappano e non sono aggressivi... Ma se restano sole e si sentono indisturbate spaccano tutto pur di trovare qualcosa".

Il titolare de Il lavatoio ha immediatamente avvertito i carabinieri della compagnia di Empoli. Il malvivente, nell’atto di sfondare il cartongesso si è ferito e ci sono tracce di sangue. I militari dell’Arma sono intervenuti per prelevare alcuni campioni. "Non c’è più riparo – conclude –. Mi meraviglio quando si continua a parlare di Fucecchio sicura. Non è così". Nelle ore scorse anche un altro negozio, da quanto abbiamo appreso, è stato saccheggiato.

Carlo Baroni