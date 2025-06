Ecco i "Voli vinciani" di Nicola Baronti

Non poteva che svolgersi nell’"Anno del Volo", così come il 2025 è stato definito dall’amministrazione comunale di Vinci: è fissata per giovedì la presentazione dell’ultimo libro di Nicola Baronti, una raccolta di storie cittadine che, appunto, si rifanno al volo. Anima del progetto editoriale, Baronti (nella foto) è fondatore di Vinci nel Cuore (col quale ha dato vita all’Archivio dei Quaderni di storia locale), ideatore del Premio giornalistico per la comunicazione "Li omini boni desiderano sapere" e direttore artistico della Festa della poesia di Vinci. L’ultimo suo lavoro si chiama "Voli vinciani" (edito da Ibiskos Ulivieri) ed è una carrellata di storie che vanno dal sogno principale di Leonardo, l’utopia del volo, al ’volo’ tradizionale che ogni anno viene riproposto nel borgo, quello di Cecco Santi, a quello delle storiche "befane", attraverso altri voli, moderni e antichi. L’epopea aeronautica parte dalle prime esperienze di fine Ottocento di Henry Savage Landor, ai maldestri tentativi dei fratelli Fucini, fino al grande sogno di mettere le ali al castello vinciano, ad opera dell’artista Fritz Gilow. E ancora innumerevoli sfumature sul volo. La serata è realizzata dal comitato Vinci nel Cuore con la collaborazione del Club per l’Unesco di Vinci, con il patrocinio del Comune e del Centro di Documentazione delle Tradizioni Popolari dell’Empolese Valdelsa. Appuntamento in piazza dei Conti Guidi alle 21.15.