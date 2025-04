Cirnigliaro e le suggestioni del volo

"Una Lettura particolarmente suggestiva nell’anno dedicato al volo. Un ringraziamento particolare alla professoressa Giuditta Cirnigliaro (nella foto con Vanni) per averci guidato in questo percorso di approfondimento sui temi legati all’opera leonardiana". Il sindaco Daniele Vanni ha così ringraziato la docente protagonista della sessantaquattresima Lettura Vinciana, svoltasi ieri al Teatro di Vinci. "Le penne leveranno li omini, siccome li uccelli, inverso il cielo" il titolo della lettura di Cirnigliaro che ha affrontato il tema del volo come visione nella produzione letteraria leonardiana. Professoressa assistente all’Università della Svizzera italiana, dove è responsabile del progetto SNSF Starting Grant "Fable, Emblem, Poem, Performance : Renaissance Word and Image Tales", Cirnigliaro ha esaminato gli elementi legati al volo che attraversano la ricerca scientifica e creativa di Leonardo per tradursi nelle sue prove letterarie. "L’interesse per il volo pervade tutta la vita di Leonardo. I suoi studi si estendono dall’osservazione della natura alla progettazione delle macchine volanti, alle riflessioni e narrazioni letterarie – ha detto la direttrice del museo Leonardiano Roberta Barsanti - e queste ultime sono state il fulcro della lettura affidata a Giuditta Cirnigliaro per interpretare da una significativa angolazione alcune delle più suggestive pagine dei manoscritti di Leonardo".