Cirnigliaro e il tema del volo al Teatro di Vinci

Sarà Giuditta Cirnigliaro (nella foto) a tenere la sessantaquattresima "Lettura Vinciana", domani alle 10.30 al Teatro di Vinci. "Le visioni di Leonardo - Le penne leveranno li omini, siccome li uccelli, inverso il cielo" il titolo della lettura che affronta il tema del volo come visione nella produzione letteraria leonardiana. Visioni di volatili e uccelli, elementi naturali e corpi celesti in perpetuo movimento attraversano la ricerca scientifica e creativa di Leonardo per tradursi nelle sue prove letterarie. Dal 1960, com’è noto, la Biblioteca Leonardiana affida a uno dei più significativi esponenti della storiografia vinciana il compito di un intervento critico su uno dei molteplici campi in cui si sviluppò l’attività di Leonardo. L’anno scorso toccò ad Andrea Cantile, con "Leonardo e la Pianta di Imola: ipotesi ed interpretazioni. Cirnigliaro è professoressa assistente presso l’Università della Svizzera italiana, dove è responsabile del progetto SNSF Starting Grant "Fable, Emblem, Poem, Performance : Renaissance Word and Image Tales". È docente presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Ha insegnato all’Università degli Studi di Milano, l’Università Roma Tre, Rutgers University e l’Université de Genève. Ha inoltre curato l’edizione "Leonardo: Favole e Profezie" con Carlo Vecce (2019). Le sue pubblicazioni includono articoli su Leonardo da Vinci, letteratura e arti visive, culture digitali e materiali e la monografia "Leonardo’s Fables: Sources, Iconography and Science" (2023). Per informazioni e prenotazioni si può contattare la Biblioteca all’indirizzo mail [email protected].