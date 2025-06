Scatta la Ztl fino al prossimo 15 settembre

Con l’inizio dell’estate, Cerreto Guidi ospiterà le tradizionali manifestazioni culturali, ludiche e gastronomiche. E per rendere fruibile il centro storico, proprio pochi giorni fa è entrata ufficialmente in vigore la ZTL, ogni giorno dalle 21 alle 6, e lo rimarrà fino al prossimo 15 settembre. Le vie interessate dalle limitazioni agli accessi sono nel dettaglio via Roma, via Santi Saccenti, via Guidi, piazza Umberto I, piazza Vittorio Emanuele II, via della Libertà e via del Mortaio.

La decisione del Comune è stato presa, come si legge in una delibera della giunta Rossetti (la sindaca nella foto) di qualche giorno giorni fa, anche considerando "l’elevata frequentazione nel periodo estivo, con conseguenti criticità in termini di sicurezza, traffico, inquinamento e vivibilità urbana", oltre al fatto che "nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e dicembre sono previsti eventi culturali, turistici e religiosi di rilievo che comportano un significativo incremento del flusso pedonale.

Un provvedimento che si pone pertanto gli obiettivi di "creare zone decongestionate dal traffico, ridistribuire lo spazio stradale tra le diverse utenze della strada, riorganizzare i flussi di traffico secondo una gerarchia stradale ben definita, ottenere una riqualificazione ambientale del territorio interno, garantire una maggiore sicurezza, soprattutto per le utenze deboli e ridurre l’inquinamento atmosferico e da rumore in centro storico".

La riduzione consistente del numero di veicoli che potranno accedere in centro proseguirà, come detto, fino al 15 settembre. E verrà poi replicata nel periodo natalizio, fra il 1 e il 31 dicembre prossimi, sempre con le medesime finalità.