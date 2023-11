Incendio a Empoli: grossa nuvola di fumo nero sulla città. Scatta la maxi-emergenza

Empoli, 18 novembre 2023 – Una grossa nuvola di fumo nero sulla città. A fuoco un deposito di pneumatici a Empoli, nella zona di Santa Maria, all’interno di una nota autofficina e ditta di riparazioni auto. L'incendio è visibile a chilometri di distanza per via della colonna di fumo che si è alzata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli uomini della Vab, tra i primi ad avvistare l’incendio ad Empoli grazie alla telecamera posta a Monterappoli che consente loro di monitorare questo genere di eventi.

Un odore acre si è diffuso nella zona di Santa Maria e Avane. La popolazione è stata invitata a chiudere le finestre. L’azienda si trova lungo il cosiddetto stradone di Marcignana, a due passi dal cimitero. Nelle vicinanze ci sono anche due distributori di carburante.

Non ci sono feriti da ustioni, ma solo tre intossicati trasportat in ospedale. La ditta è stata evacuata perché è esplosa anche la parte degli uffici. Attivata la maxi emergenza con squadre di pompieri in arrivo da tutta la Toscana per domare l’incendio scoppiato a Empoli.

Sul posto anche la sindaca Brenda Barnini.