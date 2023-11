Incendio a Empoli, scatta l’ordinanza. Finestre chiuse e divieto raccolta ortaggi

Empoli (Firenze), 18 novembre 2023 – Dopo l’incendio di questa mattina alla Pas di Empoli, deposito di gomme con officina di autoriparazioni, la sindaca Brenda Barnini ha emesso un’ordinanza che riguarda in particolar modo tutti gli abitanti delle zone limitrofe nel raggio di due chilometri.

"In via precauzionale – si legge nella nota del Comune – è stata emessa l’ordinanza 648 del giorno 18 novembre 2023 con cui si invitano tutti i cittadini residenti in un raggio di 2 Km dalla localizzazione dell'incendio di che trattasi e con particolare riferimento agli abitati di Pagnana, Marcignana, Avane, Terrafino, Santa Maria, a chiudere le finestre e non esporsi ai fumi”

In via cautelativa, fino a nuove disposizioni: per un raggio di 2 Km dalla localizzazione dell'incendio e con particolare riferimento agli abitati di Pagnana, Marcignana, Avane, Terrafino, Santa Maria, "è disposto il divieto di raccolta e di consumo di prodotti ortofrutticoli dei terreni circostanti all’area interessata dall’incendio del punto vendita; il divieto di pascolo e razzolamelo degli animali da cortile e d’affezione e divieto di utilizzo dei foraggi e cereali destinati agli animali, raccolti nell’area interessata dall’incendio; inoltre, si invita la cittadinanza tutta, ad evitare spostamenti e frequentazioni dell’area interessata dall’incendio, se non per ragioni strettamente necessarie ed urgenti”.

Intanto ci sono dieci persone intossicate: due sono ricorse alle cure sul posto, mentre otto sono state trasportate al pronto soccorso. Quattro in codice giallo e quattro in codice verde. Nessuno è grave.