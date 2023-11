Incendio a Empoli, la sindaca Barnini: “Chiudete le finestre”

Empoli (Firenze), 18 novembre 2023 – Sale la preoccupazione per il grosso incendio divampato nella zona di Santa Maria, in via Lucchese, all’interno del deposito di pneumatici della ditta Pneuservice. Sul posto i vigili del fuoco stanno cercando di domare le fiamme.

16 foto Incendio nella ditta di pneumatici, paura a Empoli

Preoccupazione per il fumo e per le esalazioni. Sul posto anche il sindaco Brenda Bernini. Non ci sono persone coinvolte, solo tre intossicati lievi. “Stanno continuando ad arrivare mezzi dei vigili del fuoco e stiamo aspettando Arpat per le valutazioni dei rischi in base alle quali adotterò ordinanza di protezione civile. Per precauzione tenete finestre chiuse”, ha detto Barnini.

La viabilità in entrata e uscita da via Lucchese da Empoli verso Marcignana e da Marcignana verso Empoli è interrotta.