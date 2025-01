Appartamento in fiamme, evacuato un condominio. I vicini si rifugiano sul balcone: salvati con l’autoscala

Empoli, 18 gennaio 2025 – Paura in serata a Empoli per un incendio scoppiato in via Filippo Brunelleschi.

L’allarme è scattato intorno alle 19,30. In fiamme un appartamento al terzo e ultimo piano di un condominio; sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Empoli, anche con la piattaforma, che sono riusciti a entrare nell’abitazione ormai invasa dalle fiamme per iniziate lo spegnimento del rogo. In quell’unità abitativa non c’era nessuno, mentre nell’appartamento attiguo si trovavano sei persone, che si erano rifugiate sul balcone dal quale sono stati evacuati dai vigili del fuoco con l’autoscala.

E’ stato necessario mobilitare anche l’autobotte di Empoli, il carro-aria e un’autoscala dal distaccamento di Firenze Ovest; chiesto anche l’aiuto dell’autobotte di Pistoia.

In seguito è stato deciso di far evacuare tutti gli occupanti del condominio. I danni provocati dalle fiamme hanno fatto crollare una porzione di tetto.

Sul posto è arrivato anche il 118: due persone sono state portate in ospedale per controlli, perché hanno respirato il fumo dell’incendio.

In seguito ai danni causati dall’incendio è stato necessario rendere inagibili tre appartamenti: quello dove ha avuto origine l’incendio e i due sottostanti per i danni da infiltrazione di acqua. In tutto sono 25 le persone evacuate che sono state prese in carico dal Comune di Empoli per una sistemazione provvisoria.