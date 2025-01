Incendio in un condominio a Scandicci, paura per alcune persone bloccate in ascensore

Scandicci (Firenze), 17 gennaio 2025 – Incendio nel vano scale di un condominio di 6 piani in viale Boccaccio a Scandicci. I vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Fi-Ovest e di San Casciano in Val di Pesa, sono intervenuti per domare le fiamme che si sono sviluppate da un quadro elettrico presente nel vano scale.

L'intervento dei vigili del fuoco

Inviate sul posto due squadre per la presenza di persone all’interno dell’ascensore rimaste bloccate per la mancanza di energia elettrica, che sono poi liberate, e di altre famiglie che sono rimaste in sicurezza sulle terrazze. Sul posto anche l’autoscala e il carro aria. Richiesto l’intervento del personale tecnico di Enel. I vigili del fuoco hanno provveduto alla rimozione dei fumi della combustione dal vano scale con speciali estrattori. Non ci sono persone ferite.