Incendio nell’impianto di carta e cartone, fiamme alimentate dal vento

Empoli (Firenze), 17 gennaio 2024 – Fiamme all’interno di uno stabilimento adibita al trattamento di carta compressa e cartone in zona Molin Nuovo, nel Comune di Empoli. L’incendio si è sviluppato nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 17 gennaio.

L'incendio nella cartiera (Foto Tommaso Gasperini/Fotocronache Germogli)

I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Empoli e di Castelfiorentino, sono arrivati intorno alle 15,45. Le fiamme sono state a lungo alimentate dalla presenza di forte vento. Sul posto sono intervenute due squadre, un’autobotte, un'autoscala da Fi-Ovest, una Kilolitrica (25.000 litri) ed altre risorse da altri comandi limitrofi. Sul posto la Polizia Locale per garantire l’arrivo di altri automezzi.

L'incendio a Molin Nuovo

Presenti anche il sindaco Mantellassi e il vice sindaco con delega alla Protezione civile Nedo Mennuti. Le fiamme si sono sprigionate dall’impianto di selezione e si sono diffuse rapidamente a causa del vento. Non si registra nessun ferito. Ad andare a fuoco sono stati soprattutto ammassi di carta e cartone: per questo l’amministrazione comunale non ha ritenuto necessario emettere ordinanze.

L’attività in quella linea è stata interrotta. I danni riguardano principalmente l’impianto elettrico, ma grazie al tempestivo intervento dei pompieri le fiamme sono state domate rapidamente.