Il Tuttocuoio trasloca a Castelfiorentino

L’ipotesi era nell’aria da giorni e ora è diventata realtà: il Tuttocuoio dice addio al Leporaia, giocherà la partite casalinghe del prossimo campionato di Serie D 2025-26 a Castelfiorentino. La società lo ha reso noto nel primo pomeriggio di ieri con uno stringato comunicato. "Il Tuttocuoio della presidente Paola Coia – si legge – annuncia che, dopo 8 anni la squadra si trasferisce al Riccardo Neri di Castelfiorentino. La nuova sede sarà il punto di riferimento per gli allenamenti e le gare della squadra, che sarà guidata per la seconda stagione consecutiva da Aldo Firicano". Il club neroverde dunque non disputerà le sue gare interne nell’impianto di Ponte a Egola, come aveva già fatto nel triennio 2014-2017 quando la squadra militava in Lega pro e andò a giocare al Mannucci di Pontedera, mentre la stagione ancora precedente si appoggiò al Masini di Santa Croce. Ma in quelle circostanze si trattò di un obbligo perché il Leporaia – che negli anni successivi è stato ricostruito – non era adatto ad ospitare incontri dei campionati professionistici. Stavolta invece non è così, è una scelta ibera, una decisione della quale almeno per il momento non si conosce la causa scatenante. Anche se l’idea di emigrare da Ponte a Egola ventilava già qualche settimana dopo l’insorgere di alcuni attriti con l’amministrazione comunale di San Miniato, che gestisce il Leporaia.

La società neroverde comunque non ha voluto rilasciare dichiarazioni di chiarimento al sintetico comunicato, preferendo tenere un basso profilo. Nel frattempo si prepara ad effettuare l’iscrizione al prossimo campionato di Serie D, sfruttando la finestra temporale che va dal 4 al 10 luglio e indicando il Neri di Castelfiorentino quale impianto per le gare in casa, avendo già ricevuto il parere favorevole della commissione del dipartimento interregionale della Lega nazionale dilettanti che nei giorni scorsi ha effettuato il sopralluogo della struttura. Il Tuttocuoio ha anche fissato per lunedì 28 luglio l’inizio della preparazione atletica e stabilito le amichevoli che lo accompagneranno all’esordio di Coppa Italia: il 6 agosto a Castelfiorentino con lo Scandicci, il 13 agosto a Seravezza, il 20 agosto a Castelfiorentino contro il Fucecchio, il 27 agosto a Grosseto. Il campionato inizierà domenica 7 settembre.

Stefano Lemmi