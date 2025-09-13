Il costo dei campi solari: "Ecco il bonus estate"

Non esiste un unico "bonus estate per le famiglie" a livello nazionale. Ma i costi dell’estate ci sono. In particolare per mamme e papà che hanno iscritto i propri figli ai centri estivi. Il Comune di Fucecchio ha approvato il suo "bonus estate", proprio per andare incontro alle famiglie. Il bando prevede l’erogazione di un contributo in base alla situazione economica della famiglia individuata attraverso l’Isee, ed è rivolto alle famiglie dei bambini dai 3 agli 11 anni (estendibile a 14 anni in caso di disabilità) residenti nel Comune, che abbiano frequentato le scuole dell’infanzia o primarie e che siano stati iscritti ad uno dei centri estivi promossi dall’amministrazione ed organizzati dalle associazioni che avevano risposto all’avviso di interesse per l’organizzazione e la gestione delle attività estive. Si tratta di queste realtà: ovvero G.s. Folgore Pallacanestro Fucecchio, Associazione Fucecchio Turismo, Associazione Jumping, Junior Tennis School Asd, La Calamita Odv, Libreria Blume, Movimento Shalom Odv, Riddadarte Aps (Verd&Acqua al lago I Salici), Uisp Zona del Cuoio Aps, Ac Giovani Fucecchio 2000, Associazione Smile Fucecchio, Scuola in Natura.

Ma ora come fare? Sarà possibile presentare la domanda di contributo a partire dal 22 settembre e fino al 12 ottobre. La domanda va presentata sul modulo che sarà scaricabile dal 22 settembre dal sito del Comune e dovrà essere corredata dalla documentazione giustificativa del pagamento della retta di frequenza alle attività (ricevuta, fattura etc ..) o, in alternativa, dalla dichiarazione del soggetto gestore delle attività estive frequentate che attesta l’importo e l’avvenuto pagamento della retta. La domanda potrà essere inviata tramite pec all’indirizzo [email protected], tramite posta elettronica a [email protected], oppure consegnata a mano all’ufficio protocollo. Il contributo sarà calcolato sulla base della situazione economica del nucleo familiare e potrà essere erogato per la frequenza da una fino a quattro settimane alle attività estive. La modulistica e i dettagli sul valore del contributo per le varie fasce sono consultabili sul sito del Comune.