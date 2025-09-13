Furto sventato alla parafarmacia. Danni alla porta

EMPOLI È il secondo tentativo di furto che subisce nell’arco di un anno. Ma anche stavolta il malintenzionato di turno non è riuscito a portare a termine il colpo. Qualcosa deve averlo ostacolato nel piano. Nuovo scasso e nuovi danni alla porta d’ingresso della parafarmacia “Pharmabeauty“ di via Luigi Russo con il titolare Massimiliano Boldrini ormai esasperato. "Lo scorso anno – ricorda – era un giovedì e provarono ad entrare nella pausa pranzo forzando la serratura della porta principale del negozio. Me ne accorsi appena rientrai al lavoro. Stavolta ci hanno provato di mercoledì sempre nella pausa pranzo o forse nella nottata. L’allarme non è scattato perché non sono riusciti ad introdursi all’interno, tuttavia sono di nuovo qui a contare i danni. La serratura è da cambiare perché non riesco più ad aprire né a chiudere bene, ma adesso ho intenzione di rafforzare la protezione all’ingresso installando un perno con un chiavistello. Devo tutelarmi, in qualche modo. E purtroppo lo dovrò fare a mie spese". Boldrini ha aperto l’attività in via Luigi Russo nel 2011. "Sono ormai quattordici anni che lavoro qui e la città è cambiata molto in questi anni – commenta – Già siamo costretti a convivere con la crisi economica e il calo delle vendite se poi non siamo neppure più sicuri andare avanti diventa davvero un problema". i.p.