“Motovela“, tutti in sella ad Avane

EMPOLIAppassionati di motori (e non solo) da tutta la regione si raduneranno a La Vela Margherita Hack di Avane, alle porte di Empoli, dove per tutto il fine settimana tornerà a rombare la passione di "Motovela", la manifestazione che fino a domani unisce esposizioni, esibizioni di stuntman, go kart, spettacoli, musica, street food e tanto altro, tutto a ingresso libero. Uno degli appuntamenti più significativi è sicuramente il ritrovo statico di Vespe organizzato oggi alle 16 dal Vespa Club Empoli. Potrà partecipare qualsiasi modello dell’iconica due ruote firmata Piaggio, mentre alle 18 sarà ospite della manifestazione Andrea Pinasco. Il mago delle vespe genovese racconterà aneddoti, ricordi e curiosità sulla sua storica azienda di elaborazioni per Vespa. Nell’occasione sarà anche possibile acquistare i suoi libri "Quelli delle Vespe truccate" e "Olive". Al termine dell’incontro, poi, Pinasco si intratterrà a cena al Circolo di Avane (prenotazione obbligatoria chiamando il 342 5031287 o scrivendo a [email protected]). Domani mattina alle 11.30 spazio al motogiro, mentre la sera, alle 22 e alle 23, chiude la manifestazione i concerti live delle due rock band Phoho e Smoking Monster. Tra le attrazioni quad, modelli 4x4 e gara di ‘decibel’ tra le moto più rumorose.