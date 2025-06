Gemmi a caccia di trequartisti: c’è Di Molfetta

Prosegue l’attività di Roberto Gemmi e della dirigenza azzurra per modellare la rosa in vista della nuova stagione. La priorità è chiara: rifondare il reparto offensivo, vero cantiere aperto del progetto tecnico di Guido Pagliuca. L’allenatore costruirà molto del suo gioco attorno ai trequartisti offensivi, ruolo chiave nel suo sistema. In quest’ottica si sta cercando di chiudere per l’arrivo del giovane Saporiti, ma non sarà l’unico rinforzo.

L’Empoli guarda ancora in Serie C, dove si segnalano profili interessanti nonostante l’età non più da under. Uno dei nomi seguiti con attenzione è quello di Davide Di Molfetta, classe 1996 della Feralpisalò. Nove gol e cinque assist nell’ultima stagione certificano la sua importanza per i gardesani. Cresciuto nel settore giovanile del Milan, Di Molfetta è un trequartista duttile, capace di agire anche sulle fasce e sempre apprezzato per intelligenza tattica e contributo tecnico. Sul fronte attaccanti, la ricostruzione sarà totale: nessuna conferma e nessun ritorno dai prestiti, con il solo Shpendi e il giovane Konaté attualmente in rosa. Gemmi è alla ricerca delle punte ideali per il gioco di Pagliuca. In questo contesto prende quota il nome di Leonardo Candellone, svincolato e già allenato da Pagliuca. Scuola Torino, classe 1997, è una seconda punta di struttura, generosa nel lavoro per la squadra.

Sul fronte uscite, Tino Anjorin, infine, piace a diverse squadre italiane: Roma in primis, ma anche Fiorentina, Bologna e Torino. L’Empoli, però, non ha fretta...