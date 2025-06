I Gigli come lo studio di Amici: TrigNo domani incontrerà i fan

Un appuntamento che si rinnova e che desta sempre grande entusiasmo e curiosità. Così come già successo negli anni passati, alcuni dei protagonisti dell’ultima edizione del fortunato talent ‘Amici’ (arrivato all’edizione numero 24) ‘sbarcheranno’ al centro commerciale I Gigli. E lo faranno in un mese di giugno che si preannuncia quanto mai intenso nel segno della formula ‘Meet&greet’, ovvero un incontro, una foto e un saluto con i propri fan. A dare il via a questi incontri, domani alle 17,30, sarà TrigNo, nome d’arte di Pietro Bagnodentro, vincitore della categoria canto dell’edizione appena conclusa. Nato ad Asti nel 2002, la sua vita è stata inizialmente segnata da una promettente carriera calcistica, interrotta bruscamente a causa di un infortunio che lo ha costretto ad abbandonare il mondo dello sport. Ed è stato proprio in quel difficile momento che la musica è diventata la sua ancora e la sua più grande passione, una vocazione che si è sviluppata fin dall’infanzia grazie soprattutto all’influenza della madre, pianista. Nel 2018, poi, deciso a trasformare questa passione in una carriera, ha iniziato a collaborare con il produttore Carl Laurent, pubblicando i suoi primi brani. Un primo passo che ha segnato l’inizio di un percorso fatto di sperimentazione e crescita, culminato in produzioni che hanno messo in luce il suo talento e la sua personalità musicale. La svolta nella sua carriera è arrivata nel 2020, quando ha firmato un contratto con la Hokuto Empire di Francesco Facchinetti. TrigNo incontrerà i propri fan per firmare le copie del suo album ‘A un passo da me’ in Corte Lunga. Ma dall’ultima edizione di ’Amici’ arriveranno anche Nicolò Filippucci, il diciannovenne perugino finalista nella categoria cantanti, che sarà a I Gigli il 18 giugno dalle 17, sempre in Corte Lunga, mentre la seconda classificata nella categoria canto, Antonia Nacci, 20 anni di Napoli, arriverà il 19 giugno.