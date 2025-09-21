MONTESPERTOLIUn concerto omaggio a Luciano Berio stasera alle 18 nella sede dell’associazione Prima Materia a San Quirico in Collina di Montespertoli, chiude la rassegna "Popoli Uniti e-Venti di Musica" e inaugura la stagione "Moment Musicaux – Inverno 2025". Un concerto che celebra la musica di uno dei più grandi compositori del Novecento, in un programma che esplora la sua influenza e il legame con la musica popolare dal "Canto Amoroso" di Jonty Harrison a "Folksongs" di Berio, passando per "2-Ninne Nanne" e "L’uccellino quando imbruna" di Henry Brown e "Les mots sont allés... recitativo pour cello seul" dello stesso compositore ligure. Il concerto propone un viaggio musicale che intreccia la tradizione popolare con le innovazioni di Berio, attraverso il talento di compositori come Jonty Harrison e Henry Brown, quest’ultimo allievo di Berio e suo assistente negli anni Ottanta. La musica popolare inglese si fonde con il linguaggio contemporaneo in un omaggio pieno di emozione e riflessione, con Atelier Pm diretto dallo stesso Brown e la soprano Monica Benvenuti, accompagnata al violoncello da Deborah Parker. A conclusione del concerto, per festeggiare i 20 anni del Musicatoio, Prima Materia organizza una cena speciale per ringraziare i Soci Sostenitori, fondamentali per il sostegno della realtà artistica e culturale. Ingresso a offerta libero con tessera a 10 euro.