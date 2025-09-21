Maltratta la madre. Trentenne arrestato grazie alle registrazioni

Una madre lacerata e piegata dalla sofferenza fisica e psicologica per quel figlio finito nel drammatico vortice della tossicodipendenza che sempre più spesso usa violenza contro di lei. Una storia di grande sofferenza che andava avanti da tempo e che pochi giorni fa si è conclusa – almeno per il momento – con l’arresto dell’uomo e l’allontanamento dalla casa del genitore. I carabinieri gli hanno messo le manette ai polsi lo scorso mercoledì sera dopo l’ennesima aggressione alla donna. La madre dell’uomo – si tratta di un cittadino bulgaro di 30 anni – il giorno precedente era andata alla stazione dei carabinieri per denunciare le condotte aggressive del figlio ormai divenute intollerabili e ingestibili.

Aveva trovato la forza di compiere questo doloro ma necessario passo per tutelare se stessa nei confronti di una situazione che non era più in grado di tenere sotto controllo e che rischiava di degenerare. La sera stessa l’uomo ha avuto bisogno di un intervento dei sanitari perché era tornato a casa sotto l’influenza di stupefacenti. Il 30enne, però, una volta uscito dall’ospedale, la sera del 17 settembre, è tornato nuovamente a casa a Certaldo e ha iniziato a minacciare ancora una volta la madre. Stavolta, però, l’aggressione è stata ancora più violenta perché dalle parole il giovane è passato alle mani, arrivando a una vera e propria sopraffazione fisica nei confronti del genitore. È a quel punto che la donna ha di nuovo chiesto l’intervento dei carabinieri. I militari, dopo aver ricostruito la vicenda mediante dei filmati girati con il cellulare della stessa vittima, hanno arrestato il figlio in flagranza di reato.

L’uomo è stato portato nel carcere fiorentino di Sollicciano con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Nella giornata di ieri l’arresto è stato convalidato e nei confronti del 30enne è scattata la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, con contestuale divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla madre e di comunicare con lei.