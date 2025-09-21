Mattia mantiene le promesse
Leo Turrini
Mattia mantiene le promesse
Empoli
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Sondaggio elezioni ToscanaCorruzioneSagre ToscanaMuore a 17 anniPaesi da visitare: UmbriaCocaina
Acquista il giornale
CronacaMaltratta la madre. Trentenne arrestato grazie alle registrazioni
21 set 2025
GIOVANNI FIORENTINO
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Empoli
  3. Cronaca
  4. Maltratta la madre. Trentenne arrestato grazie alle registrazioni

Maltratta la madre. Trentenne arrestato grazie alle registrazioni

La donna aveva già denunciato il figlio, ma lui dopo il ricovero in ospedale è tornato a scagliarsi contro di lei. Le violenze riprese con il cellulare.

I carabinieri della stazione di Certaldo sono intervenuti per arrestare il figlio aggressivo foto d’archivio

I carabinieri della stazione di Certaldo sono intervenuti per arrestare il figlio aggressivo foto d’archivio

Per approfondire:

Una madre lacerata e piegata dalla sofferenza fisica e psicologica per quel figlio finito nel drammatico vortice della tossicodipendenza che sempre più spesso usa violenza contro di lei. Una storia di grande sofferenza che andava avanti da tempo e che pochi giorni fa si è conclusa – almeno per il momento – con l’arresto dell’uomo e l’allontanamento dalla casa del genitore. I carabinieri gli hanno messo le manette ai polsi lo scorso mercoledì sera dopo l’ennesima aggressione alla donna. La madre dell’uomo – si tratta di un cittadino bulgaro di 30 anni – il giorno precedente era andata alla stazione dei carabinieri per denunciare le condotte aggressive del figlio ormai divenute intollerabili e ingestibili.

Aveva trovato la forza di compiere questo doloro ma necessario passo per tutelare se stessa nei confronti di una situazione che non era più in grado di tenere sotto controllo e che rischiava di degenerare. La sera stessa l’uomo ha avuto bisogno di un intervento dei sanitari perché era tornato a casa sotto l’influenza di stupefacenti. Il 30enne, però, una volta uscito dall’ospedale, la sera del 17 settembre, è tornato nuovamente a casa a Certaldo e ha iniziato a minacciare ancora una volta la madre. Stavolta, però, l’aggressione è stata ancora più violenta perché dalle parole il giovane è passato alle mani, arrivando a una vera e propria sopraffazione fisica nei confronti del genitore. È a quel punto che la donna ha di nuovo chiesto l’intervento dei carabinieri. I militari, dopo aver ricostruito la vicenda mediante dei filmati girati con il cellulare della stessa vittima, hanno arrestato il figlio in flagranza di reato.

L’uomo è stato portato nel carcere fiorentino di Sollicciano con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Nella giornata di ieri l’arresto è stato convalidato e nei confronti del 30enne è scattata la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, con contestuale divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla madre e di comunicare con lei.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

ViolenzaMaltrattamenti