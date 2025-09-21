Teatro Shalom. Si apre il sipario. Ecco tutte le date

EMPOLIOtto spettacoli da novembre prossimo ad aprile 2026. Ecco la nuova stagione di prosa del Teatro Shalom di Empoli, un programma che spazia dalla commedia umoristica americana a quella divertente sulla qualità dei rapporti di coppia, fino al tradizionale spettacolo di fine anno del locale gruppo teatrale, che vedrà salire sul palco di via Busoni alcuni degli attori e delle attrici più prestigiose del panorama italiano. Il sipario si apre sabato 8 e domenica 9 novembre, quando andrà in scena "A piedi nudi nel parco" di Neil Simon per la regia di Vincenzo Lo Castro. Spettacolo fuori abbonamento come quello, ancora da definire, di fine anno del gruppo teatrale Shalom: 26 e 31 dicembre e 4 e 6 gennaio.

Venendo alle rappresentazioni in abbonamento ecco "Ti amo o qualcosa del genere" di Diego Ruiz De Ballesteros, che Tiziana Foschi, Milena Miconi, Samuel Peron e lo stesso Ruiz porteranno in scena il 23 novembre. Dicembre sarà invece aperto domenica 7 da "Caro Bugiardo" di Jerome Kilty, regia di Stefano Tamburini, con Michele Fabbri e Laura Martelli, mentre il primo appuntamento del nuovo anno sarà il 18 gennaio con "Edith Piaf" di Melania Giglio per la regia di Daniele Salvo, con Melania Giglio e Martino Duane.

Il programma prosegue poi a febbraio con "Sarto per signora" di George Feydau con regia di Alessandro Calonaci e la partecipazione straordinaria del cantante lirico Franco Rossi. La rassegna si chiuderà il 15 marzo e il 12 aprile con un opera di Carlo Goldoni e un’altra di Guglilemo Ferro. La prima, dal titolo "Smanie per la villeggiatura" è una produzione Danila Celoni per Synergie Arte e Teatro, con la regia di Stefano Artissunch, che sarà interpretata, oltre che dallo stesso regista, anche da Stefano De Bernardin, Laura Graziosi e Stefano Tosoni. L’altra è invece "A spasso con Daisy", regia di Guglielmo Ferro, con Milena Vukotic, Salvatore Marino e Maximillian Nisi. Dal 10 al 17 ottobre sarà possibile rinnovare l’abbonamento, mentre dal 20 al 31 ottobre saranno in vendita quelli nuovi (dal lunedì al sabato dalle 17 alle 19).