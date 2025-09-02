Ci sono nuovi orizzonti in casa del Cortenuova

Dal calcio a 11 a quello a 7 e a 5, ma con il solito spirito e impegno. Cambiano prospettive, ma non la voglia e l’entusiasmo in casa Cortenuova F.C., che nella stagione ormai alle porte non sarà più ai nastri di partenza del campionato di Terza Categoria, ma si iscriverà ai tornei di Serie C2 e Under 21 di calcio a 5 e al campionato amatoriale Csen di calcio a 7. "Non siamo mai andati via - afferma il presidente Christian Pieri –. Abbiamo solo dovuto affrontare alcuni problemi interni e trovare le risorse necessarie per riprendere l’attività. Ora siamo pronti a tornare a competere e a fare grandi cose".

Vista la decisione di mister Alessandro Lucchesi e del direttore generale Roberto Lucchesi di avviare il progetto Terza Categoria a Gavena, portandosi dietro gran parte della ‘rosa’ del Cortenuova dello scorso anno, il club rossoblù si è chiaramente trovato in difficoltà nel formare praticamente da zero una nuova squadra. Nel frattempo dalla vicina Limite e Capraia alcuni giocatori della squadra locale di calcio a 5 stavano cercando una sistemazione. Da qui l’idea di accoglierli e di iniziare l’avventura nel futsal.

La prima squadra di C2 sarà allenata da Joshua Rizzatti e, oltre che da diversi giocatori provenienti da Limite, sarà integrato con alcuni acquisti mirati. La guida dell’Under 21 sarà invece affidata ad Andrea Lucchetti e sarà composta da giovani talenti della zona. Infine, il team di Calcio a 7 sarà allenata da Tommaso Pepe, che nel sodalizio empolese ricopre anche il ruolo di direttore generale. "Non siamo qui per fare promesse – afferma –, ma per lavorare sodo e fare del nostro meglio. Speriamo di poter dare alla nostra comunità qualcosa di cui essere orgogliosi. A coloro che hanno cercato di seppellirci, possiamo solo dire: "Non avete fatto i conti con la nostra determinazione"".

In casa Cortenuova, dopo la rinascita dello scorso anno si augurano quindi che, questa seconda ripartenza, sia solo l’inizio di una nuova era di stabilità e soddisfazioni per il club.

Simone Cioni