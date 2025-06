"Anime Diverse in Arte" giugno 2025

Cascina, 7 giugno 2025 - Nel mese di giugno 2025, l’arte torna protagonista all’Euro Hotel di Cascina con la mostra collettiva “Anime Diverse in Arte”, un’esposizione che unisce pittura, grafica e fotografia all’insegna della creatività e dell’espressione personale. L’iniziativa è promossa dall’Associazione Arte Pittorica Fotografica 55/70 (AAPF) e dal Fotoclub Uliveto Terme, e vede coinvolti numerosi artisti del territorio e non solo. Espongono: Gino Amaddio, Tatiana Di Sacco, Pietro Mannucci, Antonio Monicelli, Pierugo Orsolini, Carla Scatena, Walter Di Piazza, Nicolò Mannucci, Rolando Mannucci, Moreno Morelli, Francesca Quaglia, Paolo Tognotti. La cura della mostra è affidata a Rolando Mannucci e Tatiana Di Sacco, entrambi protagonisti anche con le loro opere. L’evento si tiene presso l’Euro Hotel di Cascina, in Viale Europa 6, facilmente raggiungibile dall’uscita Cascina della FI-PI-LI (alla rotonda, a destra e ancora a destra). Una rassegna che vuole dare spazio a sensibilità e linguaggi differenti, offrendo al pubblico un’esperienza visiva ricca di sfumature, visioni e stili personali. L'inaugurazione è fissata per oggi, sabato 7 giugno, alle 18. L’ingresso è libero.