Addio a piazza Canevaro. Ora si chiama delle Torri. Mura e spazi rinnovati

TERRANUOVAPiazza Canevaro lascia il posto a piazza delle Torri. Il centro storico di Terranuova cambia volto e si impreziosisce di un nuovo spazio pubblico attorno alle mura storiche. I terranuovesi lo hanno sempre conosciuto come il piazzale sterrato, ma da ieri questo luogo è stato ufficialmente restituito alla cittadinanza con una veste diversa, più funzionale e con alberature. "Consegniamo una delle opere più belle alla nostra città - ha affermato il sindaco di Terranuova Sergio Chienni - perché si tratta di una piazza storica che prima era sterrata e che coniuga la tutela del patrimonio storico con il volto di una città moderna e accogliente. Sono stati lavori importanti, effettuati in più fasi, che hanno riguardato la riqualificazione del perimetro murario, ma anche la manutenzione straordinaria della piazza. Prima si chiamava piazza Canevaro, adesso abbiamo recuperato il nome piazza delle Torri, che veniva utilizzato nella vulgata un po’ di anni fa. C’è anche un’opera importante di piantumazione e l’auspicio è che questi alberi crescano forti come i nostri figli e nipoti". Il progetto di riqualificazione, cofinanziato dal Comune e dalla Regione Toscana, si è concretizzato attraverso un intervento integrato che ha permesso di recuperare le strutture storiche e creare un sistema culturale accessibile e diffuso. In particolare, il restauro della torre di San Luca e del torrino adiacente, insieme alla messa in sicurezza delle mura, ha restituito valore architettonico a elementi centrali del paesaggio urbano.A questi interventi si affiancherà la creazione di un museo diffuso: un percorso storico e multimediale che guiderà cittadini e visitatori alla scoperta della storia di Terranuova e delle Terre Nuove fiorentine. Il nuovo assetto della piazza intende migliorare la qualità della vita urbana: ampie aree pedonali, alberature e arredi urbani garantiscono comfort e vivibilità e accessibilità. È stato infatti mantenuto un numero di posti auto posizionati in modo da non interferire con la fruizione delle mura e da sostenere le attività commerciali. Per l’inaugurazione è stato pensato un doppio appuntamento: il primo si è tenuto ieri mattina, dedicato ai bambini, con il Consiglio comunale dei Ragazzi, il coro Corcodè e la Consulta Giovanile, mentre il secondo avrà luogo giovedì 19 giugno alle 21 con il concerto della Filarmonica Giuseppe Verdi.Francesco Tozzi