Centro storico, scuole e polo sanitario. Nuova viabilità per gli interventi

Gli interventi per la pedonalizzazione del centro storico, per il Polo della Salute e per il Polo per l’infanzia porteranno ad una serie di modifiche sostanziali alla viabilità sul territorio comunale, anticipate dal sindaco Alessio Mugnaini nel corso di due incontri tenutisi lo scorso giovedì. Nel primo è stato presentato il progetto di viabilità dell’area antistante il nuovo Polo della Salute e il futuro Polo per l’infanzia 0-6 (che prevederà nuovi parcheggi a servizio di entrambe le strutture). Due nuove strade saranno dedicate a figure simbolo per la comunità di Montespertoli: la strada di fronte al Polo della Salute sarà intitolata al dottor Valerio Piazzini, medico e punto di riferimento per intere generazioni di montespertolesi, mentre quella di fronte al Polo per l’infanzia porterà il nome di don Giulio Gradassi, storico parroco della chiesa di San Michele Arcangelo a Castiglioni (riconosciuto come Giusto tra le Nazioni per aver salvato la vita della famiglia ebrea Pick offrendo loro rifugio in canonica). Secondo la nuova viabilità, da piazza Caduti nei Lager sarà possibile proseguire verso il Polo della Salute, percorrere così la nuova via Piazzini (che sarà a doppio senso di marcia) superare l’incrocio con via Schiavone e proseguire su via Suor Niccolina.

Via Bini diventerà a senso unico in direzione via Taddeini verso il Polo della Salute e da via dello Schiavone si potrà procedere in salita sia verso via Taddeini che verso via Montelupo, dove è in fase di completamento la nuova rotonda. Le modifiche non entreranno però in vigore prima del termine dei cantieri. Il prossimo giugno partirà il cantiere che dovrà portare alla riqualificazione ed alla pedonalizzazione di via Sonnino e via Roma. E ci saranno novità legate all’operazione, che entreranno in vigore gradualmente: via Martini invertirà il senso di marcia e sarà percorribile in direzione dell’incrocio con via Fontanelle mentre via Trieste, partendo da piazza Machiavelli, diventerà a senso unico con senso di marcia verso viale Matteotti (e sarà consentita la svolta a destra verso via Martini). Nella rinnovata area pedonale sarà consentito l’ingresso in auto ai residenti e per le operazioni di carico e scarico merci in alcune fasce orarie. Via Volterrana Nord, dall’incrocio con via Lucardese e la Strada Provinciale, sarà infine resa a senso unico verso piazza Machiavelli con nuovi parcheggi.