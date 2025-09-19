Campagna Pd. Con i candidati anche Bonaccini

La campagna elettorale per le regionali del 12 e 13 ottobre nel vivo. Domenica, alle 15, al Chiostro degli Agostiniani, il presidente della Regione e candidato al secondo mandato Eugenio Giani incontrerà i cittadini insieme a Stefano Bonaccini, presidente nazionale del Partito democratico. Un confronto pubblico per discutere della Toscana del futuro, al quale parteciperanno anche Brenda Barnini e Giacomo Cucini, candidati al Consiglio regionale per il collegio Firenze 3.

Per i due candidati dell’Empolese Valdelsa gli impegni non mancano. Oggi entrambi saranno al mercato settimanale di Montaione e in serata alla cena di raccolta fondi per RE.SO ad Avane. Poi Barnini parteciperà all’incontro promosso dal Centro Co.Me.Te sulla scuola che cambia, mentre Cucini interverrà a una diretta social con l’onorevole Arturo Scotto dalla Global Sumud Flotilla.

Domani Barnini sarà al mercato di Montelupo, Cucini invece alla fiera della salute di Certaldo e nel pomeriggio alla Festa dello sport a Limite sull’Arno. La sera entrambi prenderanno parte al dibattito “Toscana 2030” alla Festa de l’Unità di Montespertoli, moderato da Ottavia Viti, segretaria dei Giovani democratici Empolese Valdelsa.

Domenica 21, in occasione della Giornata mondiale dell’Alzheimer, i due candidati parteciperanno al convegno “Tutti i Colori dell’Alzheimer”. Dopo l’incontro con Giani e Bonaccini, alle 18 Barnini e Cucini saranno a Vinci per l’iniziativa “Cultura e turismo motori per la crescita”, prima della cena conclusiva di Cucini alla sagra della nana a Marcignana.

Domenica la mattina entrambi i candidati In occasione della Giornata mondiale dell’Alzheimer, saranno al convegno “Tutti i Colori dell’Alzheimer”, organizzato dalla cooperativa Colori. Alle 15 come detto sopra incontro con Giani e Bonaccini. Alle 18 Barnini e Cucini parteciperanno all’incontro “Cultura e turismo motori per la crescita” in piazza Guido Masi a Vinci. Cucini sarà poi a cena alla sagra a Marcignana.