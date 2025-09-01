Bando Asl deserto, manca un medico di famiglia a Castelfiorentino

Da oggi, il dottor Roberto Giusti cesserà l’attività di medico di base a Castelfiorentino. E l’amministrazione comunale ha fatto sapere di aver chiesto ad Asl di indicare soluzioni alternative per gli utenti entro la giornata, anche considerando il fatto che il bando per l’individuazione di un medico atto a sostituire Giusti è andato deserto. L’Azienda sanitaria aveva in ogni caso invitato i pazienti del dottor Giusti ad attivarsi per procedere alla scelta del nuovo medico tra quelli disponibili nell’ambito accorpato dei Comuni di Castelfiorentino e Montespertoli.

Ed è proprio quest’ultimo il punto critico, ad oggi: tenendo conto del fatto che tutti gli altri medici di base attivi a Castello hanno a quanto pare raggiunto il numero massimo di pazienti previsto dalla legge, i cittadini di Castelfiorentino seguiti da Giusti che non sono riusciti a effettuare nelle scorse ore il cambio di medico di base saranno di fatto costretti a spostarsi su Montespertoli (che fa parte del medesimo ambito territoriale). E già diversi cittadini hanno posto l’accento sul disagio di percorrere oltre una decina di chilometri e anche più.

Non è detto, in linea teorica, che l’Asl non possa più avanti prevedere la pubblicazione di un nuovo bando, prevedendo (magari con il supporto della Regione) incentivi per poter convincere un nuovo medico di base ad visitare in città, sostituendo Giusti. "Visto il raggiungimento dei massimali per gli altri medici, ho chiesto all’Asl di poterci dare un riscontro su possibili soluzioni che possano garantire la copertura medica su Castelfiorentino", ha detto Giannì.