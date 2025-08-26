Fuggono all’alt della polizia, poi prendono a calci gli agenti. In macchina mezzo chilo di eroina

Castelfiorentino (Firenze), 26 agosto 2025 – Non si fermano all’alt della polizia, ma in macchina nascondono droga e contanti. I protagonisti della vicenda sono tre cittadini nigeriani di 36, 33 e 26 anni, arrestati dalla polizia per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

I tre erano su una Fiat Punto e non si sono fermati all'alt degli agenti. L'auto è stata inseguita dalla polizia finché non è stata bloccata. Il conducente è stato messo in sicurezza. Gli altri due hanno tentato di fuggire, ma sono stati tempestivamente bloccati a pochi metri di distanza dal veicolo. Uno dei due uomini nel tentativo di guadagnarsi nuovamente la fuga ha colpito gli agenti con calci e pugni.

L’auto è stata successivamente perquisita: all’interno sono stati rinvenuti 485 grammi di eroina suddivisa in 44 ovuli, 0,85 grammi di hashish, 0,54 grammi di marijuana, 990 euro in contanti e quattro telefoni cellulari. Droga e telefoni sono stati sequestrati. I tre sono stati arrestati e portati a Sollicciano. Gli agenti hanno riportato alcune contusioni.