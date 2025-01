Truffe telefoniche su contratti luce e gas, i numeri segnalati in Toscana

Firenze, 13 gennaio 2025 – Tante le segnalazioni che arrivano alle associazioni dei consumatori della Toscana rispetto a telefonate ricevute sui propri cellulari effettuate da persone che si spacciano per dipendenti di “enti regionali” o “consorzi luce e gas della Regione Toscana”.

E’ quanto si legge sul sito Info Consumo della Regione, dove sono raccolti i numeri dai quali arrivano le chiamate.

Dall’inizio del 2025 e fino al 7 gennaio scorso sono due i numeri segnalati dai cittadini:

346-5095540. L’operatore si spaccia per un ente di gestione dei contatori in Toscana offrendo un bonus;

349-1113073. L’operatrice si qualifica come appartenente ad un’associazione di consumatori che, su mandato del Comune di Pisa, doveva attivare una pratica per agganciare l’utenza dell’energia della cittadina contattata ad un punto più vicino all’abitazione. Interviene un’altra operatrice che si qualifica come appartenente al controllo qualità della Regione Toscana sostenendo che se non si accetta di avviare la pratica le bollette saranno molto più care.

Sul sito Info Consumo sono consultabili anche i numeri raccolti nell’anno 2023 e 2024. In linea generale, la truffa consiste nel fatto che chi chiama si spaccia come incaricato dalla Regione e offrendo ai cittadini dei bonus sulle utenze di luce e gas, a volte in tono moderato, altre volte addirittura minacciando conseguenze in caso di mancata adesione alle false offerte.

La Regione, insieme alle associazioni dei consumatori iscritte all’elenco regionale, hanno stilato un vademecum con le regole di comportamento da utilizzare quando si viene contattati sul proprio numero di cellulare o sul telefono di casa con proposte per cambiare il contratto di fornitura del gas o dell’energia elettrica.