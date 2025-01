ARezzo, 10 gennaio 2025 – Si finge carabiniere e truffa due pensionati residenti nelle province di Cesena e di Ravenna. L'uomo, un 30enne, è stato fermato dai carabinieri di Sansepolcro a bordo di un'auto sulla E45 e nel corso del controllo è stato trovato in possesso di 500 euro nascosti sotto il tappetino di cui non sapeva giustificare la provenienza. Indosso e nel veicolo sono stati poi trovati svariati oggetti in oro, per un peso complessivo che sfiorava i 200 grammi. I preziosi, qualora reimmessi sul mercato o rivenduti, avrebbero fruttato circa 15.000 euro, stimano i carabinieri. I militari hanno ricostruito il tragitto percorso dall'auto fino a risalire alle sue soste, giungendo fino a Cesena e Ravenna, proprio in queste province erano state segnalate truffe con la tecnica del «finto carabiniere» ai danni di due vedovi. Il 30enne è stato denunciato mentre ai due anziani sono stati restituiti tutti gli oggetti e il

denaro, una somma ingente, che l'uomo aveva loro portato

via.