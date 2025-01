Truffe agli anziani. I corsi per difendersi

Proseguono gli incontri formativi contro le truffe agli anziani. Gli appuntamenti, organizzati da Carabinieri e Polizia municipale, servono a fornire indicazioni preziose per proteggersi dai raggiri, indicando i comportamenti corretti da tenere per non cadere nella rete dei truffatori, che spesso si presentano a casa o contattato le potenziali vittime al telefono, spacciandosi per falsi avvocati o esponenti delle forze dell’ordine. I prossimi eventi si terranno mercoledì 15 gennaio alle 17, alla parrocchia di Gesù Buon Pastore a Casellina (carabinieri); e lunedì 20 in doppio turno con inizio alle 17: all’Arci di Badia a Settimo (carabinieri); e alla parrocchia di Santa Maria della Chiesa in via di Torregalli (polizia municipale).