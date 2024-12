Quando arriva la tredicesima 2024? Spetta a 1,3 milioni di toscani, come si calcola

Firenze, 14 dicembre 2024 – Dicembre è il mese della tredicesima, una boccata d’ossigeno per molti italiani. In Toscana i 994mila pensionati della regione hanno già ricevuto la tredicesima lo scorso 2 dicembre insieme alla pensione. Nei prossimi giorni, e comunque entro Natale, sarà il turno di circa 1,3 milioni di lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati.

Tredicesime 2024 in arrivo a dipendenti pubblici e privati

Cos’è la tredicesima e come si calcola

La tredicesima mensilità è una retribuzione aggiuntiva introdotta per la prima volta in Italia nel 1937 per i lavoratori dell’industria e successivamente estesa a tutti i dipendenti e ai pensionati. L’importo è generalmente pari allo stipendio o alla pensione mensile, ma la cifra varia a seconda del numero di mesi lavorati durante l’anno.

Il calcolo è semplice: si divide lo stipendio mensile per 12 e si moltiplica per i mesi lavorati. Chi ha lavorato per l’intero anno percepirà una somma pari alla mensilità ordinaria, al netto di trattenute fiscali più elevate rispetto allo stipendio. Per chi ha lavorato solo parte dell’anno, la cifra sarà proporzionata ai mesi effettivi di lavoro.

A chi spetta

La tredicesima spetta a tutti i pensionati e ai lavoratori dipendenti, sia nel pubblico che nel privato. Ne sono invece esclusi i lavoratori autonomi, le partite Iva e i parasubordinati, come tirocinanti, stagisti e i co.co.co, cioè i collaboratori coordinati e continuativi.

Quando arriva

Per i lavoratori dipendenti la data di pagamento dipende dal contratto collettivo di riferimento e dal settore lavorativo. I primi a riceverla sono gli insegnanti delle scuole elementari e materne, che hanno ottenuto l’assegno venerdì 13 dicembre. La maggior parte dei dipendenti pubblici e privati riceverà la tredicesima tra il 15 e il 20 dicembre, mentre per alcune categorie, come i metalmeccanici e i lavoratori del commercio, i pagamenti arriveranno entro il 24 dicembre.

Bonus Natale 2024: chi può ottenerlo?

Oltre alla tredicesima, alcuni lavoratori quest’anno potranno beneficiare del bonus Natale 2024, un incentivo di 100 euro netti destinato a chi ha un reddito annuo inferiore ai 28mila euro e almeno un figlio a carico. Per ottenere il bonus, era necessario fare richiesta al datore di lavoro tramite autocertificazione o, per i dipendenti pubblici, completare la procedura online su NoiPA. Se non si è presentata la domanda in tempo, i 100 euro potranno essere recuperati nella prossima dichiarazione dei redditi.