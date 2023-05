Toscana, si attende un giugno da record per il turismo

Firenze, 11 maggio 2023 – Sarà un giugno da tutto esaurito, che vedrà in Toscana un boom del turismo dall'estero. In particolare, saranno prese d'assalto le città d'arte, quali Firenze e Pisa. E' quanto emerge dalle stime di Vamonos Vacanze, tour operator italiano specializzato in vacanze di grippo. "Gli italiani - spiega il tour operator - viaggeranno puntando soprattutto sui weekend lunghi sia dentro che fuori dai confini nazionali mentre saranno numeri da record quelli dei visitatori stranieri che il prossimo mese verranno in Italia, soprattutto americani, francesi, spagnoli, inglesi e tedeschi, ma anche argentini, brasiliani ed indiani".

Dove andranno gli italiani

Per quanto riguarda gli italiani, la tendenza (67%) sarà di restare nel proprio Paese di origine. Il 21% prediligerà poi le mete a corto e medio raggio come Sharm el-Sheikh o come Dubai, mentre un vacanziere su 10 opterà per le crociere e solo il 2% per il lungo raggio.

Gli stranieri prenderanno d'assalto le città d'arte

Sempre secondo le stime di Vamonos Vacanze, i turisti stranieri arriveranno in Italia puntando soprattutto sulle città d'arte: Roma, Napoli, Milano, Venezia, ma anche, appunto, Firenze e Pisa, dove soggiorneranno mediamente per tre notti, spostandosi da una località all'altra durante la loro vacanza italiana.