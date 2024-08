Toscana diffusa, quasi 120 milioni per le sei aree interne della regione

Firenze, 6 agosto 2024 – Circa 120 milioni di euro da destinare alle aree interne, per interventi di potenziamento infrastrutturale, efficientamento energetico e valorizzazione culturale. E' quanto prevede la delibera della giunta toscana che ha approvato gli elenchi degli interventi su 115 comuni (dei 174 totali) che ricadono nelle sei aree della Toscana diffusa. Sono Alta Valdera, Alta Valdicecina, Colline Metallifere e Valdimerse; Amiata grossetana, Amiata Valdorcia, Colline del Fiora; Valdichiana senese; Casentino e Valtiberina; Garfagnana, Lunigiana, Media Valle del Serchio, Appennino pistoiese; Valdarno e Valdisieve, Mugello e Val di Bisenzio.

Dei circa 120 milioni, 70 arrivano dal Fesr, il Fondo europeo per lo sviluppo regionale, nell’ambito delle strategie territoriali delle aree interne, ai quali saranno aggiunti altri 34 milioni disponibili per le imprese e le comunità energetiche e 6,6 milioni dal Fse, Il Fondo sociale europeo. Gli interventi – hanno specificato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e l'assessore regionale all'agricoltura Stefania Saccardi - sono stati individuati attraverso un percorso di confronto negoziale con i Comuni, iniziato nel 2022. L'iter è dunque arrivato ora alla seconda fase con l'ammissione delle proposte pervenute dai territori, per proseguire, entro gennaio 2025, con l'approvazione delle strategie definitive.

«Questa misura – ha sottolineato il governatore della Toscana Eugenio Giani - si accompagna alla legge sulla Toscana diffusa che porterò ii 25 agosto, nella prima giunta dopo la pausa di Ferragosto: prevederà, tra l'altro, dei bonus, questa volta estesi a tutti e i 174 comuni per ripopolare i borghi delle aree interne e sostenere la riapertura delle attività commerciali».

Alcuni degli interventi previsti nelle sei aree della Toscana diffusa

Area della Alta Valdera – Alta Valdicecina – Colline Metallifere – Valdimerse

la realizzazione dell’area belvedere nel parco comunale “Il Poggio” a Radicondoli (338.770 euro)

(338.770 euro) il recupero del lastricato in pietra del centro storico di Chiusdino (401.278 euro)

(401.278 euro) la riqualificazione del parco della rimembranza a Pomarance (317.500 euro)

(317.500 euro) l’efficientamento energetico del padiglione Albastro del Liceo artistico di Volterra (1 milione di euro)

(1 milione di euro) gli interventi di efficientamento energetico negli impianti sportivi di Massa Marittima (71.500 euro), della palestra di Montecapino in Chiusdino (271.544 euro) o quello nella frazione di Ponteginori di Montecatini Val di Cecina (91.797 euro)

(71.500 euro), della palestra di in Chiusdino (271.544 euro) o quello nella frazione di di Montecatini Val di Cecina (91.797 euro) la messa in sicurezza di via delle mura a Monticiano (800mila euro)

(800mila euro) la riqualificazione del lago dell’Accesa a Massa Marittima (500mila euro)

Area della Amiata Valdorcia-Amiata Grossetana-Colline del Fiora

il consolidamento della Rocca di Montelaterone ad Arcidosso (235.983 euro)

(235.983 euro) il ripristino funzionale parziale del complesso "Villa Sforzesca" a Castell’Azzara (233.500 euro)

(233.500 euro) il primo lotto del restauro chiesa San Giovanni battista ex convento cappuccini (276mila euro) a Radicofani

gli interventi di adeguamento sismico nella scuola dell’infanzia di Seggiano (532.417 euro) o la materna di elementare di Arcidosso (768.060 euro)

(532.417 euro) o la materna di elementare di (768.060 euro) il consolidamento frana sulla SP 232 della Fontaccia nel comune di Castiglione d’Orcia (200mila euro)

(200mila euro) la sistemazione dei versanti franosi nel centro abitato Magliano in Toscana (240mila euro) o lungo la via delle Cantine a Abbadia San Salvatore (466.500 euro)

Area della Valdichiana senese

progetto integrato “le vie dell’acqua” nei comuni di Montepulciano, Pienza, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Cetona, Chianciano terme, Chiusi e dell’Unione Comuni Valdichiana senese (3 milioni 400mila euro)

(3 milioni 400mila euro) la realizzazione di un ascensore di collegamento tra parcheggio sotto le mura e il centro storico di Petroio nel comune di Trequanda (498mila euro)

nel comune di Trequanda (498mila euro) l’efficientamento energetico del “Redi Caselli” a Montepulciano (2,12 milioni)

(2,12 milioni) interventi di ripristino porzione del muro di contenimento in via della Piaggiola a Cetona (250mila euro)

Area del Casentino – Valtiberina

due progetti di recupero e valorizzazione del patrimonio culturale: “Recupero dei luoghi dell’arte: dall’arte medievale all’arte contemporanea” (367mila) tra Poppi e Pratovecchio-Stia ; “Le porte della valle” (415.860 euro) che coinvolge Castel Focognano, Chitignano e Talla

e ; “Le porte della valle” (415.860 euro) che coinvolge La rigenerazione urbana dell’area dei giardini di Porta Fiorentina a Sansepolcro (450.000 euro)

(450.000 euro) la messa in sicurezza del ponte sul fiume Archiano e la creazione di una passerella pedonale a Bibbiena (314.700 euro)

(314.700 euro) interventi di prevenzione sismica sul palazzo Pretorio di Sansepolcro (1 milione 300mila euro)

(1 milione 300mila euro) interventi di prevenzione sismica sulla residenza cohousing destinata a persone con disabilità a Castel San Niccolò (555.390 euro)

(555.390 euro) interventi di consolidamento e prevenzione da rischio frane nei comuni di Ortignano Raggiolo, Castel San Niccolò e dei comuni dell’Unione montana Valtiberina (per un totale di 1,31 milioni di euro)

L’area della Garfagnana – Lunigiana – Media Valle – Appenino pistoiese

il progetto “La Porta della Lunigiana” per dare nuove funzioni colettive al castello di Terra Rossa e al sistema di borghi e castelli di Licciana Nardi (741mila euro)

e al sistema di borghi e castelli di (741mila euro) la riqualificazione della piazza Catilina a Cutigliano (746mila euro) o delle piazze di Castelnuovo di Garfagnana e Barga (740mila euro ciascuna)

(746mila euro) o delle piazze di e (740mila euro ciascuna) la riqualificazione energetica del Municipio di piazza al Serchio (218mila euro) o del Palazzo sede del centro civico comunale di Piteglio (239mila euro)

(218mila euro) o del Palazzo sede del centro civico comunale di (239mila euro) l’adeguamento sismico della palestra scolastica comunale di Comano (601.893euro), della scuola primaria di San Romano in Garfagnana (639mila euro) o della scuola Matteo Trenta di Bagni di Lucca (850mila euro)

(601.893euro), della scuola primaria di (639mila euro) o della scuola Matteo Trenta di (850mila euro) il progetto “Paesaggi di alta quota” nel Parco nazionale Appennino Tosco Emiliano (1 milione euro)

Area del Valdarno e Valdisieve - Mugello- Val di Bisenzio