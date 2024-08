Umbria lenta: le meraviglie della Via Amerina. Da Assisi a Roma tra paesaggi indimenticabili

Perugia, 6 agosto 2024 – L'Umbria del tempo lento, da gustare in tutta la sua intensità, passo passo, offre un altro dei suoi itinerari: la via Amerina, conosciuta come ‘la via della luce’. È una delle strade meglio conservate dell’Etruria meridionale, un gioiello incontaminato da attraversare e che dal cuore verde d’Italia - fra la quiete della sua natura e le bellezze antiche dei suoi borghi - può portare fino al centro della capitale.

La via Amerina collega Roma a Assisi. Percorre dei paesaggi mozzafiato che rivelano la bellezza dell'Umbria

La via partiva da Roma, nella zona di Ponte Milvio, per arrivare ad Assisi. Una strada sempre assolata e molto pianeggiante, studiata nei minimi dettagli dai Romani. Una zona che può essere percorsa anche in bici.

Nelle tappe impossibile resistere a Todi, alla sua bellezza architettonica con la piazza del Popolo e il Tempio della Consolazione con la Cupola del Bramante. A Todi impossibile resistere anche alla tradizione vinicola che offre l’opportunità di degustare un superbo grechetto.